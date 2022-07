Chiusa S.Michele, gli Alpini fan 90: week-end di festa

GUARDA IL VIDEO

Una cerimonia semplice, ma come sempre molto sentita quando di mezzo ci sono le penne nere. Chiusa San Michele ha celebrato lo scorso week-end i 90 anni di fondazione del suo gruppo Alpini, nello stesso anno in cui la sezione Ana Valsusa ha festeggiato, tre settimane fa a Susa, il compleanno tondo del secolo di vita. Il primo appuntamento si è tenuto nella serata di venerdì 8 luglio, in piazza della Repubblica, con il concerto della fanfara della sezione Ana Valsusa diretta dal maestro Danilo Bellando. Domenica 10 si sono invece svolte le celebrazioni ufficiali con l’omaggio al cippo degli Alpini lungo via Ex Combattenti, inaugurato lo scorso autunno nell’area comunale “Alpini di Chiusa”, quindi la messa in chiesa celebrata da don Beppe e don Silvestro e...

