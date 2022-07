"L'acqua e la fabbrica": debutta il docufilm di Luigi Cantore

Venerdì 22 luglio, alle 21 al teatro di via Antiche Mura 26, si tiene la prima presentazione pubblica del docufilm “L’acqua e la fabbrica” del regista chiusino Luigi Cantore. La proiezione si terrà all’interno dell’ex Maglificio Bosio, uno dei protagonisti della pellicola insieme alla ex Cartiera di Coazze. L’idea del docufilm nasce lo scorso anno dalle conversazioni tra Cantore e l’ex sindaco di Sant’Ambrogio Dario Fracchia, appassionato di storia locale. Non si parla solamente dell’ex opificio all’ombra della Sacra, ma di tutte le varie aziende che a partire dalla fine dell’Ottocento hanno sfruttato la grande presenza di acqua nelle valli Susa e Sangone per impiantare i loro stabilimenti. La parte documentaria si basa su dati veri, rilevati da diversi libri dedicati alla storia...

su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022