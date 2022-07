Sciopero Tecnositaf: in 100 ieri mattina a Torino

Ieri mattina il primo cittadino di Torino nonché sindaco metropolitano, Stefano Lo Russo, ha ricevuto in municipio una delegazione dei circa cento lavoratori scesi in sciopero in piazza Palazzo di Città per protestare contro la decisione dei nuovi vertici Sitaf di liquidare la società controllata Tecnositaf, che attualmente dà lavoro a circa 160 persone: al loro fianco c’erano anche diversi colleghi di altre società del gruppo Sitaf e di altre concessionarie autostradali del gruppo Astm, che da due anni è diventato azionista di maggioranza della concessionaria dell’autostrada del Frejus. Alla mobilitazione, proclamata dalle sigle di settore di Cgil, Cisl e Ugl, ha partecipato anche il presidente dell’Unione montana Valle Susa Pacifico Banchieri. «Abbiamo rappresentato al sindaco Lo Russo la complessità della situazione - spiega Toni Inserra, funzionario della Cgil - richiamando il...

su Luna Nuova di martedì 12 luglio 2022