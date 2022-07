Almese: polizia locale e veterinario salvano una civetta ferita

La polizia locale di Almese, su segnalazione di una cittadina, si è mobilitata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 luglio, per salvare una civetta ferita rinvenuta a Milanere: gli agenti hanno coinvolto il dottor Moretta, veterinario, che ha provveduto a prestarle le prime cure. «Oggi un gran salvataggio! - racconta la sindaca Ombretta Bertolo in un post dalla sua pagina facebook -Paola Cugno ci ha avvisato che questa meravigliosa civetta aveva bisogno di aiuto, tutte le forze comunali si sono messe in quattro per salvarla... e così è stato. Tra qualche giorno, quando sarà guarita, assisteremo al suo rilascio in libertà! Anche lei è una delle grandi meraviglie della natura».

