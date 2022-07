S.Antonino nei comuni sostenibili: buone indicazioni dal primo "check up"

Sant'Antonino comune sostenibile? Di strada da fare ce n’è ancora parecchia, e del resto il tempo non manca, ma il sentiero imboccato è quello giusto. Soprattutto in campo ambientale, in particolare per quanto riguarda la raccolta rifiuti. Meno bene sul fronte della transizione digitale, problema che però riguarda un po’ tutti i comuni periferici e montani. Il quadro emerge dal “check up” che il Comune di Sant’Antonino ha da poco eseguito attraverso la “Rete dei comuni sostenibili”, organizzazione nata nel 2021 per supportare gli enti locali nel raggiungimento dei 169 target fissati dalla “Agenda 2030” dell’Unione europea. In pratica una serie di obiettivi circoscritti, chiamati “indicatori di sostenibilità”, che ogni Comune è chiamato a centrare da qui...

su Luna Nuova di venerdì 15 luglio 2022