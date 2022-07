"Laboratorio Valsusa" allarga gli orizzonti e diventa "Alte Valli"

Sarà presentata domani, mercoledì 20 luglio, alle 18,30 al castello di Susa, la nuova piattaforma on-line “Laboratorio Alte Valli”, realizzata dalla Cna e destinata a raccogliere il testimone di “Laboratorio Valsusa”: il segno, a partire dal nome, di come il portale dedicato alla valorizzazione di territorio, imprese e prodotti locali si appresti a cambiare pelle allargando i propri orizzonti. Non più solo valle di Susa e val Sangone, ma anche valli del Pinerolese e, in prospettiva, quelle di Briançon e di Saint Jean de Maurienne. L’incontro di domani è rivolto in particolare ad imprese, amministrazioni e attori legati al territorio e interessati al progetto: nell’occasione sarà presentato per la prima volta al pubblico il nuovo sito www.laboratorioaltevalli.it, che proseguirà...

su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022