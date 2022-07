Mth di Almese, un’impresa lunga 80 anni

Arrivare a 80 anni di vita, diventando un leader nel proprio settore, non è cosa che capita tutti i giorni nell’industria. Un traguardo degno quindi di essere festeggiato in grande stile, proprio come hanno fatto alla Mth di Almese, che giovedì scorso ha radunato tutta la sua grande famiglia per celebrare la propria storia e raccontare come potranno essere i prossimi anni...

Operante in Italia dal 1942 e presente in oltre 70 Paesi, Mth è leader globale nella realizzazione di dispositivi per la refrigerazione industriale e commerciale. Attraverso il rispetto dei valori-chiave di qualità made in Italy dei prodotti e costante innovazione, ha sviluppato una gamma completa che copre oggi l’intera filiera della refrigerazione a 360°. Mth produce...

Su Luna Nuova di venerdì 19 luglio 2022