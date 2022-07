S.Antonino: la "prima in patria" di Letizia Pent nel ricordo di nonno Rocco

Nonno Rocco aveva invitato un sacco di anime sante, lassù, per assistere al Recital pianistico in sua memoria. «Vedi, quella è mia nipote Letizia. Quello suo fratello, e quella è mia figlia!», avrà ripetuto alla miriade di spettatori che affollavano platea e galleria del teatro divino. Una serata di musica e di forti emozioni, quella che si è tenuta venerdì 8 luglio nella chiesa parrocchiale per omaggiare Rocco La Vecchia, scomparso il 9 marzo all’età di 89 anni, molto conosciuto in paese dove, con la moglie Emidia, ha frequentato per anni la parrocchia e il circolo culturale Ettore Rege Moretto, che hanno deciso di ricordarlo organizzando questo evento. Quando quattro mesi fa è mancato, sua nipote Letizia Pent si trovava in Canada, al Dottorato nell’Università della...

su Luna Nuova di martedì 19 luglio 2022