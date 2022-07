Al self service ora la benzina si fa... in dialetto

GUARDA IL VIDEO

Metti un bel giorno di trovarti a fare benzina davanti ad un totem self service e di sentire, all’improvviso, la voce automatica rivolgersi a te in piemontese: «Fa riforniment e va’ paghé à la cassa, neh». Proprio così, con tanto di immancabile “neh” in chiusura di frase. E se fossi in Lombardia, in Puglia in Sardegna, il dialetto sarebbe quello della regione di riferimento. La geniale trovata di marketing di Eni sta suscitando curiosità e un certo divertimento nei tanti ignari automobilisti che si sono trovati a fare rifornimento self service in oltre 1700 stazioni di servizio “Eni Live Station” sparse in un centinaio province italiane. Non in tutti i distributori Eni, però: la voce automatica in dialetto è disponibile solo nelle “Eni Live Station” di ultima generazione, dotate dei...

su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022