Avigliana, tutti in piazzetta per "Meravigliana"

Successo oltre le aspettative per il Festival Meravigliana, che lo scorso fine settimana ha portato in piazzetta De Andrè oltre mille persone, attirate dalla musica e dal profumo della brace delle grigliate. Tre giorni di spettacoli ed eventi durante i quali piazza De Andrè «si trasformerà nel palcoscenico a cielo aperto per eclettici artisti di strada e talentuosi musicisti pronti ad arricchire la città di nuova arte e bellezza. La scelta della location, a due passi dalla stazione, non è affatto casuale, poiché il festival nasce con l’intento di intrattenere i cittadini in un’area della città notoriamente meno attrattiva e stimolante», promettevano gli organizzatori prima dell’evento. Promessa mantenuta: «Un immenso week-end di festa che a quanto pare...

Su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022