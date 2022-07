Mattie dice addio a Elso Scain, vicesindaco e gentiluomo

Da un po’ di tempo era tornato a Torino, dove abitava a pochi passi dalla figlia Daniela, ma Mattie, ed in particolare la frazione Combe, dove ha abitato per lungo tempo con la moglie Lucia, era sempre nei suoi pensieri. Elso Scain se è andato a 95 anni, compiuti lo scorso 14 giugno, per i postumi di un intervento chirurgico, quasi in punta di piedi, come è stato il suo stile per tutta la vita. Quando si pensa a lui viene in mente un gentiluomo di altri tempi, per la sua pacatezza, per quelle parole quasi sussurrate, mai sopra le righe, per il suo impegno nel sociale, mai ostentato e interpretato realmente come servizio alla comunità...

Su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022

