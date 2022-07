Villardora, nuova antenna, falso ‘allarme’: il dialogo continua

Tutto fermo sul fronte della nuova antenna per telefonia mobile, la cui costruzione è prevista a Torre del Colle. Nei giorni scorsi i residenti della zona sono stati di nuovo allarmati da una attività per la posa di nuove antenne, svolta con tanto di elicottero.

«In realtà si è trattato di lavori di manutenzione all’impianto che già esiste ed è in funzione ormai da 20 anni, non di lavori per la realizzazione del nuovo antennone, che invece resta ancora fermo - spiega il sindaco Savino Moscia - Questa manutenzione prevedeva l’aumento dell’altezza del palo di un paio di metri e la sostituzione delle antenne vere e proprie, poste in cima al palo stesso». La notizia dell’installazione di una nuova antenna, diffusasi ad inizio 2022, aveva subito sollevato le proteste...

Su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022