Yuna, cagnetta highlander, mette al mondo 10 cuccioli

Era diventata famosa, suo malgrado, perchè era sopravvissuta agli stenti di una vita selvatica a cui non era abituata per quasi due mesi, nel vallone del rio Gerardo, per poi essere ritrovata su una cengia poco sopra il rifugio Toesca dal gestore Marco Ghibaudo. Dimagrita, provata, ma salva. Una bella storia, che ora si arricchisce di un nuovo episodio. Tornata a casa della sua proprietaria, Michela Goria, a Chianocco, Yuna, incrocio border collie, ha infatti dato alla luce ben dieci cuccioli...

Su Luna Nuova di venerdì 22 luglio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova