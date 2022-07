S.Ambrogio: incendio in un capannone in disuso

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Alcuni locali di un capannone in disuso sono stati colpiti da un incendio stamattina a Sant'Ambrogio, in via Villardora. L'episodio è avvenuto intorno alle 8,30, con l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino. Hanno operato sul posto la squadra 41 di Grugliasco, quella volontaria di Borgone-Sant'Antonino, l’autobotte della sede centrale di Borgone oltre al carro fiamma (veicolo allestito per il ripristino delle bombole degli autoprotettori e ventilatori per disperdere i fumi). Le operazioni sono terminate alle 11,30. Sul posto anche i carabinieri di Avigliana e la polizia locale.