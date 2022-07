Claudio Mollo, il re saracino di Traduerivi

La giostra del saracino del Torneo storico dei Borghi di Susa è quel gioco in cui cambiano persone, protagonisti, cavalli, ma alla fine vince sempre Claudio Mollo. Detta così è un po’ estrema, ma non è tanto distante dalla verità. Il fantino canavesano, 43 anni, ha iniziato a gareggiare, sempre per il Borgo di Traduerivi, quando ne aveva poco più di 20, all’inizio degli anni duemila, e da allora ha vinto almeno i tre quarti delle giostre del saracino. L’ultima in ordine di tempo quella di domenica...

Su Luna Nuova di martedì 26 luglio 2022