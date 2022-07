Borgone: Cirio "benedice" oliveti e sentieri

Il primo contatto era già avvenuto in Regione tre settimane fa, quando il “Gruppo pulizia sentieri” di Borgone era stato ricevuto in piazza Castello e premiato per il suo encomiabile lavoro di ripristino dei sentieri che si arrampicano sui terrazzamenti della Roceja. Ieri mattina la seconda puntata, con la visita del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, agli oliveti coltivati lungo i sentieri ripuliti che si inerpicano sul versante montano. Il rendez-vous è stato voluto e organizzato dal sindaco Diego Mele, che ha accolto Cirio nel palazzo comunale di piazza Montabone per poi fargli compiere un breve tour guidato nell’oliveto di Giorgio Rossetto e della figlia Laura, percorrendo i sentieri recuperati dal “Gruppo pulizia”: alla mattinata erano presenti anche il...

su Luna Nuova di venerdì 29 luglio 2022