E S.Antonino si dà al "Burger Festival"

È un gradito ritorno, rivisitato rispetto al passato. Da “Festa della Birra” a “Burger Festival” il passo è breve. Dopo due anni di pausa forzata causa emergenza Covid, l’amministrazione comunale di Sant’Antonino torna a proporre a fine luglio un week-end di festa a base di birra, certo, ma soprattutto di hamburger, in tutte le salse e per tutti i gusti. L’appuntamento è da stasera, venerdì 29, a domenica 31 luglio nel piazzale antistante piazza della Pace, lungo via Abegg, presso i gazebo bianchi della Pro loco, che collabora all’iniziativa. «Per questa ripartenza - spiega l’assessore Antonio Ferrentino, che coordina la parte organizzativa - abbiamo scelto una formula nuova, per cercare di proporre al pubblico una manifestazione più snella e...

su Luna Nuova di venerdì 29 luglio 2022