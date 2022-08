Avigliana, l’estate musicale del Centro Goitre

Dopo un luglio ricco di attività per il Centro Goitre di Avigliana è tempo di programmare le attività per il mese di settembre. Il mese di luglio si è aperto con la settimana dedicata al corso di formazione “Insegnare musica ai bambini”, nella cittadina aviglianese sono arrivati docenti ed operatori musicali da tutta Italia per conoscere ed approfondire la didattica del Centro Goitre...

Su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022