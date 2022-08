Condove, tabaccheria Rocci: il diploma che vale un milione di euro

Parte del mistero ora è svelato: la fortunata ricevitoria dove nella settimana dal 4 al 10 luglio è stato vinto un “Gratta e Vinci” da un milione di euro al “Nuovo 100X” è la tabaccheria Rocci di piazza Martiri della Libertà 6/a. La notizia è diventata ufficiale ieri mattina, quando alle titolari Anna e Erika Rocci è giunto in negozio il cartello ufficiale del “Gratta e Vinci” con la scritta “Vinti qui 1.000.000 di euro”, la data del 6 luglio 2022 e il logo del “Nuovo 100X”. Fin da subito, in realtà, tutto faceva pensare che tra i due esercizi commerciali di Condove autorizzati alla vendita dei “Gratta e Vinci” fosse proprio la tabaccheria Rocci quella teatro del colpaccio: dai documenti in possesso delle titolari risultava infatti una vincita non meglio precisata e soprattutto non...

su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022