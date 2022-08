Giaglione, la prima valsusina de “La scelta di un uomo”

La scelta di un uomo. Difficile. Estrema. Pagata con la vita. È la storia di Cesare Lai, pilota della Regia Aeronautica, morto a soli 27 anni, lontano dalla sua Sardegna, il 3 agosto 1933, di ritorno da una missione sul Moncenisio, in località Pra Piano, a S.Chiara, fallendo un atterraggio di emergenza per evitare, all’ultimo momento, un gruppo di bambini che stava giocando sul grande prato che in quegli anni funzionava dal altiporto. Una storia ed un personaggio riscoperti soltanto di recente, che hanno portato all’inaugurazione del monumento restaurato dagli alpini di Giaglione lo scorso agosto, alla presenza dei famigliari del pilota e di una delegazione di Ulassai, il paese della Sardegna di cui era originario Cesare Lai...

Su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022