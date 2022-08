Mompantero: escursionista precipita sul Rocciamelone e perde la vita

Un uomo ha perso la vita stamattina precipitando sotto la cima del Rocciamelone. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 13 da un altro escursionista che si trovava in loco è che ha assistito all'incidente. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico piemontese. La situazione è apparsa immediatamente estremamente critica, sul posto è stato inviato il servizio regionale di elisoccorso che è riuscito a sbarcare l'equipe con difficoltà a causa delle numerose persone presenti. Dopo aver tentato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Successivamente sono stati elitrasportati sul luogo dell'incidente i tecnici del soccorso alpino della guardia di finanza che hanno effettuato le operazioni di polizia giudiziaria e hanno collaborato al recupero della salma, non appena è stata ricevuta l'autorizzazione del magistrato.

