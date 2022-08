S.Antonino: numeri da record al "Burger Festival"

Miglior ripartenza, o miglior inizio, a seconda dei punti di vista, non poteva esserci per il “Burger Festival” di Sant’Antonino, che alla sua prima edizione ha fatto centro pieno, con numeri da record: nelle tre serate in cui si è svolta la manifestazione, da venerdì 29 a domenica 31 luglio, sono stati quasi 900 i coperti registrati dagli organizzatori. Mai si era andati incontro ad un pienone simile, soprattutto nelle serate di sabato e domenica, nelle precedenti edizioni che però prendevano il nome di “Festa della Birra”. Quest’anno l’amministrazione comunale, che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Pro loco, ha invece scelto di rinnovare la formula, dopo due anni di stop forzato causa emergenza Covid: birra e musica sono stati come sempre...

su Luna Nuova di martedì 2 agosto 2022