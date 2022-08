Trivero e Pittau: due valsusini in corsa alla Camera con Italexit

Due valsusini in campo alle elezioni politiche del 25 settembre: è infatti ufficiale la candidatura alla Camera con Italexit di Franco Trivero, responsabile politico del partito di Gianluigi Paragone per Torino e provincia, e di Marina Pittau, sindaca di Mattie. Entrambi saranno in corsa sul proporzionale, nei listini bloccati dei collegi plurinominali della circoscrizione Piemonte1: Trivero, già in lizza nel 2018 per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale valligiano, sarà candidato al primo posto nel collegio 2 che raggruppa buona parte della provincia di Torino, mentre la Pittau sarà al secondo posto, dietro Giovanni Frajese, nel collegio 1 che comprende tutta la città di Torino e l'area metropolitana nord-ovest.

«Un successo quasi preannunciato e una partecipazione straordinaria da parte dei cittadini di Torino e delle province, nonostante questa assurdità della raccolta firme imposta da una direttiva pressochè assurda: ce l'abbiamo fatta e con oggi si chiude - commenta Trivero - La lista "Per l'Italia con Paragone Italexit" ha ottenuto un'adesione di popolo oltre le aspettative, alcuni addirittura sono tornati dal mare apposta per firmare». «Ciò dimostra - aggiunge Marina Pittau - quanto sia importante, per una parte della società, che questa forza politica entri in parlamento per rappresentarli».