Avigliana, in vista la ‘Magnalonga di Drubiaglio’: quest’anno punta sulla cipolla locale

Tutto pronto per la “Magnalonga di Drubiaglio” organizzata dall’associazione Famija ed Drubiaij e da un numeroso gruppo di volontari in programma domenica 18 settembre. In particolare, sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della camminata gastronomica, che potranno essere sottoscritte fino a lunedì 12 settembre. Per poter partecipare alla “Magnalonga di Drubiaglio” è necessario iscriversi compilando il form online o contattando gli organizzatori all’indirizzo magnalongadrubiaglio@gmail.com, oppure fisicamente presso la tabaccheria di Giovanni Shoble in via Blandino 20 a Drubiaglio...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022