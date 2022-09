Giaveno, firmato l’accordo: volontari coazzesi al fianco della Città

L’associazione Volontari Protezione Civile Coazze entra a far parte del gruppo delle realtà convenzionate con il Comune di Giaveno. Il gruppo coazzese presieduto da Mauro Rege Cambrin ha svolto diversi servizi sul territorio: presso il mercato cittadino del sabato in occasione del controllo del contingentamento; il presidio serale per il controllo del rispetto delle normative anti Covid; servizio di controllo all’entrata e uscita dalle scuole e sui mezzi di trasporto, per controllare che non si verificassero assembramenti e il corretto utilizzo delle mascherine...

Su Luna Nuova di venerdì 2 settembre 2022