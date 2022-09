Condove: la patata di Mocchie punta sulla Deco

La patata di Mocchie guarda al futuro con rinnovate ambizioni: la prossima tappa potrebbe essere l’istituzione della cosiddetta “Deco”, la Denominazione comunale di origine, ovvero un’attestazione che può essere attribuita da un Comune per riconoscere, promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari e artigianali locali particolarmente caratteristici del proprio territorio. E la patata di Mocchie, ormai, lo è a tutti gli effetti. Un po’ come quella di montagna coltivata a Sauze d’Oulx, che da anni detiene già la sua Deco. «Non si tratta di un marchio di qualità, ma di una registrazione che, nel rispetto di determinati requisiti, consente al prodotto di essere commercializzato con una sua riconoscibilità per determinate caratteristiche - spiega l’assessore al commercio Riccardo Beltrame...

su Luna Nuova di martedì 6 settembre 2022