Giaveno, razzia all’ecocentro: tre denunciati grazie a video e pedinamenti

Sono tre uomini residenti in val Chisone i sospettati per un furto aggravato avvenuto lo scorso febbraio all’ecocentro cittadino. H.E. di 53 anni, M.Y. di 23 anni e M.B. di 31 anni. Sono accusati di furto aggravato e ricettazione. All’identità dei tre presunti responsabili del furto è giunta la polizia locale giavenese grazie ad una intensa attività investigativa partita dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianze e proseguite con servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento...

Su Luna Nuova di martedì 6 settembre 2022