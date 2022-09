50 anni parroco di S.Ambrogio: week-end di festa per don Romeo

Non serviva alcuna “ufficialità” per certificare quanto la comunità di Sant’Ambrogio sia legata al suo parroco don Romeo Zuppa. La tre giorni di festa andata in scena lo scorso week-end per i suoi 50 anni di parrocchia è stata solo l’ennesima dimostrazione d’affetto e di riconoscenza verso un sacerdote che tanto ha seminato nel suo mezzo secolo di missione all’ombra del monte Pirchiriano, iniziato nel lontano 2 luglio 1972. Una festa che ha coinvolto l’intera comunità, parrocchiale e civile, a testimonianza del ruolo “a tutto tondo” che don Romeo ha sempre svolto con grande dedizione per tutto il paese, da vero punto di riferimento. Il calore della comunità santambrogese è stato tangibile venerdì 2 settembre quando, nella chiesa...

su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022