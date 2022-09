Avigliana, Astrit alle olimpiadi del panettone

Un panettone morbido come una nuvola, dolce ma non stucchevole, che all’assaggio svela i sapori delicati degli ingredienti e invoglia a gustarlo con calma e attenzione. È quello con cui del maestro pasticcere Astrit Feraj, contitolare del bar-pasticceria L’Elysee di via Matteotti 44, torna al concorso nazionale “Panettone day”, che ha come presidente di giuria il maestro di fama mondiale Iginio Massari. Con lui altri 24 maestri dell’arte bianca provenienti da tutta Italia, tutti agguerriti e carichi di “buone” intenzioni per aggiudicarsi almeno uno dei sei premi in palio...

Su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022