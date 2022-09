Pizza Circhirillo: a Melbourne la 12ª più buona al mondo

Continua a stupire il pizzaiolo santantoninese Michele Circhirillo. O forse no, data la bacheca sempre più ricca di premi e riconoscimenti. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato mercoledì 7 settembre nel suggestivo scenario del Palazzo Reale di Napoli, dove il “48h Pizza & Gnocchi Bar” di Melbourne, di cui Michele è titolare insieme al socio varesino Fabio Biscaldi, si è piazzato al 12° posto al “50 Top Pizza World 2022”, la prestigiosa classifica che raccoglie le migliori cento pizzerie del mondo. E in contemporanea il suo locale al 373 di Malvern Road, South Yarra, si è aggiudicato anche il “Best wine advocate 2022 Prosecco Doc Award”, importante premio istituito per valorizzare il vino italiano nel mondo. Come se non bastasse, lo scorso 8 agosto...

su Luna Nuova di venerdì 9 settembre 2022