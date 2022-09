Almese, la ‘Natura urbana’ di Osvaldo Neirotti in difesa dell’albero

Nell’ambito della 5ª edizione del premio “Agnese Milani-Clima e ambiente” di Almese, in paese arriva il progetto artistico e letterario “Natura urbana” di Osvaldo Neirotti. L’artista si prenderà cura di un albero di tiglio sulla piazza del Comune, rendendolo così protagonista di un messaggio di sensibilizzazione per l’ambiente e il clima. «Nella “Land Art” gli alberi sono considerati come esseri che manifestano. Gli alberi hanno bisogno, a differenza degli esseri umani, di una maschera per essere notati; chissà che questo aprire gli occhi ci porti a comprendere che la cura dell’ambiente sarà il nostro futuro benessere...

Su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022



