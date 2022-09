Avigliana, il Galilei riparte con una la nuova dirigente scolastica

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’Istituto tecnico commerciale e per geometri Galileo Galilei di Avigliana ha trovato una nuova dirigente scolastica. È Rosina Cardinale, laureata in economia e commercio, ha alle spalle una carriera di 25 anni come insegnante, sempre nelle scuole superiori. Proviene dall’Istituto di istruzione secondaria superiore Luigi Pirandello di Bivona, in provincia di Agrigento...

Su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022

