Il Forte Bramafam diventa una sezione del museo di artiglieria

L’estate sta terminando e come tutte le strutture che rivestono un ruolo turistico, anche per il Forte Bramafam arriva il momento di stilare un bilancio. Ma la notizia più positiva per la struttura non è insita tanto nelle mere cifre di ingressi e visite, pur importanti, quanto nella fattiva collaborazione maturata con il Museo nazionale d’Artiglieria di Torino che ha portato alla formazione al Bramafam di una sezione del Museo stesso, unità staccata che nel corso della giornata in cui si sono tirate le file della stagione estiva è stata formalmente ufficializzata...

Su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022