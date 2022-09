S.Antonino: addio scuola primaria, si vota al polivalente di piazza della Pace

Se in tanti comuni gli edifici scolastici, per gli spazi ampi che garantiscono, continuano ad essere le sedi preferenziali per i seggi elettorali, da quest’anno Sant’Antonino cambia location: in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, si voterà infatti non più nell’ala nord della scuola primaria di via Abegg, ma presso il centro polivalente di piazza della Pace, in particolare nei locali al piano terra adibiti a spogliatoio a servizio del palasport. La decisione, in realtà, era già stata presa dall’amministrazione comunale due anni fa, quando in occasione del referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020 (taglio dei parlamentari) si era tentato di trasferire la sede dei seggi elettorali per evitare di chiudere subito le scuole, a pochi giorni dall’inizio dell’anno...

su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022