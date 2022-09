Venaus, nuova aula per la Filarmonica in ricordo di Marcello Marzo

Che Marcello Marzo abbia rappresentato una pagina importante della musica bandistica valsusina e piemontese non lo scopriamo certo noi e certo ora. Ma l’abbraccio che la sua Venaus ha voluto regalargli nel corso del pomeriggio di domenica ne è stata l’ennesima conferma. L’occasione era rappresentata dall’inaugurazione dell’aula musica, all’interno dell’area di borgata VIII Dicembre, una nuova sala prove e di rappresentanza per la Filarmonica Venausina, che non poteva che essere intitolata proprio a lui, presidente dal 1998 al 2013 e poi dirigente ai massimi livelli dell’Anbima provinciale e regionale...

Su Luna Nuova di martedì 13 settembre 2022