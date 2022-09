S.Antonino: auto abbandonata in fiamme vicino alla ferrovia

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Una vecchia Fiat Seicento è stata completamente distrutta dalle fiamme nell'incendio divampato stasera intorno alle 20,15 a Sant'Antonino. L'auto era nascosta e verosimilmente abbandonata vicino alla linea ferroviaria, nei pressi dei piloni dell'A32 Torino-Bardonecchia: alla zona si accede percorrendo la stradina sterrata che si dirama dalla nuova circonvallazione che arriva dal Lungodora, pochi metri prima del sottopasso ferroviario di via Susa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino, al lavoro per domare le fiamme: sono presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, cui spetterà il compito di fare luce sulle cause dell'incendio, la cui origine dolosa appare molto probabile.

