Chiusa S.Michele, un lungo week-end al "Gusto di meliga": torna il concorso

Torna “Gusto di meliga”, la rassegna enogastronomica del GustoValsusa dedicata al biscotto tipico della tradizione chiusina, il “Pan ëd melia”, registrato con il marchio “Pan ëd melia dla Ciusa”, e alla promozione dei prodotti tipici legati al mais e all’artigianato, oltre che naturalmente alle specialità locali valsusine. L’appuntamento con la 15ª edizione è per domenica 18 settembre: l’organizzazione è affidata come sempre all’associazione “Gusto di meliga” in collaborazione con il Comune, con al seguito un’imponente macchina organizzativa. Martedì sera, nel salone polivalente di via General Cantore, erano ben una cinquantina i volontari che hanno tirato oltre la mezzanotte per mettere a punto tutti i dettagli, con un approfondimento su...

su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022