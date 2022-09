Sangano, giornata di studio con gli esperti sulla ex polveriera

Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale sul futuro della ex polveriera di Sangano: venerdì 16 settembre dalle 15 all’Agorà (piazza Matta 1) si tiene l’incontro di studio “Un centro fuori dal centro, il progetto di riqualificazione della ex-polveriera di Sangano”, una giornata di lavori condivisi con amministratori, istituzioni e imprenditori per lanciare la riqualificazione del complesso. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con gli esperti e i facilitatori di Laqup ed è ad inviti...

Su Luna Nuova di venerdì 16 settembre 2022