"Meliga Day" a S.Ambrogio: da venerdì a domenica ritorna la fiera regionale

È tutto pronto a Sant’Ambrogio per la 14ª edizione del “Meliga Day”, la fiera regionale delle paste di meliga promossa da Comune e Pro loco di Sant’Ambrogio in collaborazione con le associazioni del paese nell’ambito di GustoValsusa, la rassegna enogastronomica organizzata dall’Unione montana Valle Susa. All’orizzonte c’è una ricca tre giorni di eventi che prende il via venerdì 23 settembre con l’apertura del museo permanente della pasta di meliga presso la torre comunale, visitabile fino a domenica 25 in orario 10-12 e 14-21. Sempre venerdì, in serata, appuntamento musicale con “La Trash”, con dj set dalle 22 presso il laghetto dei Camosci. Sabato 24, dalle 8,30 alle 12, donazione straordinaria presso la sede Fidas di piazza IV...

su Luna Nuova di martedì 20 settembre 2022