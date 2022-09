Salone del Gusto: Una vetrina anche per la valle di Susa

Anche la valle di Susa avrà la sua vetrina d’eccellenza all’edizione 2022 di “Terra Madre-Salone del Gusto”, manifestazione enogastronomica organizzata da Slow Food, Regione Piemonte e Comune di Torino che riunisce ogni due anni produttori e artigiani del settore agroalimentare di tutto il mondo. L’appuntamento è per il prossimo week-end a Torino, per la prima volta nella location del Parco Dora: la nutrita presenza del territorio valsusino è resa possibile grazie al lavoro di coordinamento realizzato in collaborazione con alcune imprese e chef da sempre vicini al progetto “Laboratorio Valsusa”, diventato nel frattempo “Laboratorio Alte Valli”, e sotto la regia di Cna Torino. Venerdì 23 settembre, presso lo stand della Camera di Commercio di...

su Luna Nuova di martedì 20 settembre 2022