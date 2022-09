S.Antonino: si ribalta nel bosco con l'Ape, anziano ferito

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Un anziano di Sant'Antonino è rimasto ferito questa mattina in borgata Vignassa, mentre era alla guida della sua Ape lungo un sentiero scosceso nel bosco: l'incidente è avvenuto intorno alle 12,30 al fondo del vicolo interno che porta ai numeri civici 50 e 52. Il mezzo cassonato si è ribaltato sul fianco e l'uomo è rimasto parzialmente schiacciato al di sotto. Le sue grida d'aiuto hanno attirato l'attenzione dei residenti che fortunatamente si trovavano nei paraggi e che hanno subito allertato i soccorsi: nel frattempo sono stati proprio i residenti ad estrarlo vivo da sotto l'Ape. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino, i carabinieri della stazione di Borgone e l'ambulanza del 118, che hanno prestato i necessari soccorsi all'uomo e rimesso in carreggiata il mezzo. L'anziano fortunatamente era vigile e cosciente, anche se dolorante: è stato trasportato per accertamenti in ambulanza all'ospedale di Rivoli.