Avigliana: cinque schieramenti indisponibili, salta il confronto elettorale

Per l'assenza di metà dei contendenti, è saltato il confronto politico-elettorale che il comitato "Avigliana Città Aperta" e il Presidio di Libera Bassa val Susa "Silvia Ruotolo", in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, hanno tentato fino all'ultimo di organizzare con i candidati, preferibilmente del territorio, dei dieci gruppi politici che si presentano nel collegio uninominale 2 del Senato, a cui fanno capo anche le valli di Susa e Sangone e l'intera cintura torinese.

Il confronto era previsto per mercoledì 21 alle 21 al teatro Fassino di Avigliana: per moderare la serata aveva dato la propria disponibilità Marco Giavelli, direttore del bisettimanale Luna Nuova, che avrebbe posto le stesse domande a tutti i partecipanti dando loro il medesimo tempo per rispondere.

«Purtroppo il confronto non si terrà poichè che non si è raggiunta l’adesione della maggioranza dei gruppi a partecipare all’evento e di conseguenza la rappresentanza ampia dell’elettorato - sottolineano gli organizzatori - Hanno infatti aderito, dei dieci gruppi invitati, coalizione di centrosinistra, Movimento 5 Stelle, Unione Popolare, Italexit e Italia Sovrana e Popolare, mentre non hanno aderito coalizione di centrodestra, Azione-Italia Viva, Mastella-Noi di Centro, Alternativa per l’Italia, Vita».