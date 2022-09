Avigliana, festa della vendemmia di Egiivo

La fattoria sociale Egiivo di Avigliana (via Dei Suppo 18) quest’anno celebra la “Festa della vendemmia”, un rito antico con attività per ragazzi e adulti, uno spettacolo teatrale e un’esperienza enogastronomica in programma sabato 24 settembre dal pomeriggio a tarda sera. «La vendemmia è un’occasione per risalire fino alle vere radici della cultura, quelle nella terra, e per ritrovare i riti che nella tradizione scandivano e univano la comunità, reinventandoli in attività agricole, didattiche, culturali e conviviali per tutte le età», spiegano gli organizzatori...

Su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022