Cento anni di alpini, Giaglione in festa

Cento anni di penne nere. Un cielo azzurro e limpido ha accolto gli alpini convenuti a Giaglione per il centenario del locale gruppo Ana. Una giornata splendida sotto il profilo meteorologico e anche per il clima di festa che si è respirato sin dal primo mattino. La lunga maratona è partita dalla sede degli alpini giaglionesi, in frazione San Giuseppe, per fare una prima tappa al monumento ai caduti di tutte le guerra nel cortile del municipio, e raggiungere quindi la chiesa parrocchiale...

Su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova