Condove: incidente sull'ex statale 24, tre feriti con codice giallo

Tre feriti, trasportati tutti con codice giallo all’ospedale di Rivoli, nell’incidente avvenuto stasera intorno alle 20 sull’ex statale 24, all’altezza del bivio tra le frazioni Grangetta e Molere, già teatro di diversi incidenti: l'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte una Suzuki Swift e una Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa, i volontari di Borgone-Sant’Antonino, quattro ambulanze, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa e la guardia di finanza di Susa: i soccorritori hanno dovuto estrarre una ragazza dalla Swift e tagliare le lamiere della Golf per liberare il conducente. Illesi o feriti lievi gli altri tre occupanti dei due mezzi. La viabilità è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia fino alle 21,30, poi è stato temporaneamente riaperto a senso unico alternato.