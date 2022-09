S.Ambrogio, 60° Fidas: si torna a festeggiare

Finalmente anche la Fidas di Sant’Ambrogio ha potuto tornare a festeggiare degnamente. Era dal 2019 che questo non avveniva. Lo scorso anno, in occasione del 60° anniversario di fondazione del gruppo, le restrizioni anti-Covid avevano suggerito di rimandare le celebrazioni vere e proprie, svolgendo soltanto le premiazioni dei donatori benemeriti 2020 e 2021 nella chiesa parrocchiale, grazie alla disponibilità del parroco don Romeo Zuppa, e rimandando al 2022 i festeggiamenti: ecco perché l’evento di quest’anno è stato ribattezzato “60°+1”, vissuto con una due giorni iniziata sabato 17 settembre, con il concerto degli “Angeli di strada”, cover band dei Nomadi, in piazza della Repubblica, e proseguito domenica 18 con le premiazioni in sala consiliare...

su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022