S.Antonino: dopo il polverone social, ecco com'è andata con la statua di don Cantore

Statua di don Cantore vandalizzata? Niente affatto. Statua rimossa definitivamente per rifarne una nuova. Certo, l’immagine consegnata ai santantoninesi martedì mattina nella piazza della Cooperativa, intitolata proprio al sacerdote, aveva tutti i contorni del classico atto vandalico: don Oreste Cantore decapitato, completamente senza testa, con il bambino che gioca a pallone a fianco a lui steso a terra con un nastro bianco e rosso tutt’intorno. Particolare che, col senno di poi, poteva effettivamente far pensare a qualcosa di diverso da un gesto scriteriato. La fotografia, postata sui social, è subito diventata virale sulle pagine facebook dei santantoninesi, suscitando una giusta indignazione, non fosse che, appunto, le cose non stavano esattamente così...

su Luna Nuova di venerdì 23 settembre 2022