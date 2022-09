S.Antonino: carambola sulla statale 25, coinvolte cinque auto

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Sono cinque le auto coinvolte nell'incidente avvenuto stasera a Sant'Antonino intorno alle 20,30 lungo la statale 25, nel breve tratto fra i due distributori di benzina, nella zona est del paese, verso il confine con Vaie. Una Fiat Seicento e una Opel Corsa si sono scontrate andando a carambolare su altre tre vetture che erano parcheggiate sul margine della carreggiata, lato sud: l'esatta dinamica e le cause sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa e l'ambulanza del 118, che ha poi trasportato uno degli occupanti (cosciente) verso l'ospedale di Susa. Si tratta di un tratto di strada caratterizzato da alcune problematiche: vista la presenza di un condominio, diverse abitazioni e alcune attività commerciali, spesso il margine della carreggiata viene utilizzato come area di parcheggio. Per questo i residenti della zona lamentano il fatto che le auto in sosta sovente impediscano la visuale per chi deve immettersi sulla statale, creando pericoli per la viabilità.