Buttigliera, in classe si va a piedi e in bicicletta

Con l’entrata a regime del nuovo anno scolastico, l’amministrazione comunale di Buttigliera torna a proporre due servizi di accompagnamento a scuola, messi a disposizione degli alunni e delle famiglie, per una mobilità alternativa alla auto o ai bus. Iniziativa che rientrano nelle politiche di mobilità sostenibile e della smart city. Si tratta del piedibus e di “Bike to school”, che danno la possibilità ai bimbi delle scuole primarie di raggiungere il loro plesso a piedi o in bici...

Su Luna Nuova di martedì 27 settembre 2022