Almese, per le siole pien-e di Rivera un anno sabbatico: «Pochi volontari»

La rassegna enogastronomica “Arte, artigianato, musica e… siole pien-e” di Rivera, dedicata alla cipolla piatta ripiena, quest’anno non si farà. Uno degli appuntamenti più amati e non solo dagli almesini, la manifestazione che segna l’ingresso nell’autunno, salta un anno. «Quest’anno non abbiamo potuto tornare a proporre la nostra amata iniziativa - spiega Claudio Suppo, presidente dell’associazione Siole pien-e che organizza l’evento - A fermarci sono delle circostanze contingenti: c’è chi ha avuto problemi di salute che hanno impedito di prendere parte all’organizzazione, poi non dimentichiamo che abbiamo una certa età, che le nostre signore per preparare le cipolle lavorano per due settimane, che ci mancano forze giovani a dare una mano. Insomma...

su Luna Nuova di venerdì 30 settembre 2022